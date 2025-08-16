Kritik zirve sona erdi! Trump ve Putin'den önemli açıklamalar

Bugün dünyanın gözü Alaska'daki Trump-Putin zirvesindeydi. İki liderin görüşmesi planlanandan kısa sürerek 3 saat sürdü. İki lider toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar ise şunlar:

Putin’in açıklamaları:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini belirterek, "Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşuyuz aslında. Rusya ile ABD arasında ortak bir geçmiş var. Ordu ekipmanlarının da bir kısmı Rusya'dan gelmiştir. Ortak bir geçmişten geliyoruz. Rusya'da da Amerikan pilotlarını anan bir anıtımız var. Rusya ile ABD arasındaki bu zirvede evet biraz zor zamanlar geçiriyoruz. Öyle yada böyle bu ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor. İki liderin buluşması olması gereken bir şeydi. Biz defalarca görüştük, telefonla görüştük, temsilcilerimizle görüştük. Kilit noktalardan birisi de Ukrayna durumuydu. Başkan Trump, Ukrayna durumunu sonlandırmak için aracılık yapıyor. Biz defalarca söyledik biz aynı kökenlerden geliyoruz ve ülkemiz bu duruma son verme konusunda çok çabalıyor. Yeni bir yönetim başa geldiği zaman iş birliği yapabilmemiz için yeni kapılar açılacak. Rusya ve ABD arasında bir uluslar arası veri hattı var ve uluslar arası saat hattı aramızda geçiyor. Ben Donald Trump'a teşekkür etmek istiyorum çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik ve kendi ülkesinin refahını çok önemseyen bir lider. Aynı zamanda Ukrayna sorunuyla ilgili de çözüme ulaşmak istiyoruz, ABD ile bu yönde adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları:

Yapıcı bir konuşma gerçekleştiridiklerini belirten Donald Trump, "Öncelikle Başkan Zelenski ile görüşeceğim, NATO ile görüşeceğim. Son anlaşma olana kadar anlaşma olmadığını söyleyebilirim. Çok kısa sürede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var. Çokça zorlu ilişkilerimiz oldu. Çok hızlı söylemem gerekirse bir kaç telefon görüşmesi gerçekleştirmem gerek. Çok iyi şeyler başardık ama istedğiğimiz yere varamadık. Başkan Putin ile ölümlerin sonlandırmasını bekliyoruz. Size çok teşekkür ederim başkan Putin" dedi.