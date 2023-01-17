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Kritik ziyaret öncesi Finlandiya'dan Ankara'ya mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta ABD'yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde Finlandiya'dan bir açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu hafta ABD'ye yapacağı ziyaretin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım görüşmelerine olumlu yansımasını umduğunu belirtti.

Haavisto, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD, tüm sorunları çözemez ancak Türkiye ile ABD'nin (görüşecekleri bu konular) üzerinde anlaşmaya varmaları iyiye işaret olur" dedi.

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