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Küba'da yolcu uçağı düştü: 110 ölü

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan 113 kişinin bulunduğu uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü. Uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğu öğrenildi.

Küba'da yolcu uçağı düştü: 110 ölü
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Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi. 

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.  

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir

Kaynak: İHA

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