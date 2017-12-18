Kudüs tasarısı reddedildi
BMGK, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını görüşmek için toplandı. Toplantıda, ABD'nin Kudüs kararının hukuken geçersiz sayılmasına yönelik tasarı reddedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını görüşmek için toplandı.
Toplantıda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hukuken geçersiz sayılmasına ilişkin BMGK tasarısı, daimi üye olan ABD'nin vetosuyla reddedildi. Tasarıya BM Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi 'evet' oyu verdi.
Kaynak: AA