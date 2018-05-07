Kudüs'e "ABD Büyükelçiliği" levhaları yerleştirildi

İsrail'in, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirdiği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği binasının açılacağı Ernuna Mahallesi çevresindeki cadde ve sokaklara Arapça, İngilizce ve İbranice "ABD Büyükelçiliği" yazılı adres levhaları yerleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırdı.

Ureykat, bu törene katılmanın yasa dışı bir kararın meşrulaştırılması anlamına geleceğini belirtti.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılış törenine katılacağı haberlerine yer verilmişti. Trump, daha önce kendisinin de törene katılabileceğini belirtmişti ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Trump'tan Kudüs açıklaması: Büyükelçiliğin açılışına katılabilirim