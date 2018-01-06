Kudüs'te göstericilere müdahale: 1 ölü

06 Ocak 2018

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesinde bir araya gelerek ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atan gruba, İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarını toplayan İsrail polisi ile göstericiler arasında şehrin sokaklarında bir süre kovalamaca yaşandı. İsrail polisinin müdahalesi sırasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken bir kişi de gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinin ardından göstericiler olaylar çok büyümeden dağıldı.

İsrail polisinden ise olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek veya plastik mermilerle müdahale ediyor.

Kaynak: AA