Küresel çelik üretimi geriledi: Çin etkisi belirleyici oldu

Küresel ham çelik üretimi, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre üretim, yüzde 2,2 azalarak 141,8 milyon ton seviyesine indi. Gerilemede özellikle Çin'deki üretim düşüşü etkili oldu.

Çin'de üretim azaldı

Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'de ham çelik üretimi, şubatta yıllık bazda yüzde 3,6 düşüşle 76,1 milyon tona geriledi. Bu durum, küresel üretim verileri üzerinde belirleyici bir rol oynadı.

ABD ve Almanya'da artış

Aynı dönemde bazı ülkelerde üretim artışı kaydedildi. ABD'de ham çelik üretimi yüzde 5,8 yükselerek 6,5 milyon tona çıkarken, Almanya'da üretim yüzde 4,8 artışla 2,8 milyon tona ulaştı. Japonya'da ise üretim 6,4 milyon tonla yatay seyretti.

Bazı ülkelerde düşüş dikkat çekti

Şubat ayında Brezilya'da üretim yüzde 5,7 azalarak 2,5 milyon tona, Rusya'da ise yüzde 10,2 gerileyerek 5 milyon tona indi. İran'da üretim yüzde 1,3 düşüşle 1,7 milyon ton olarak kaydedildi.

Hindistan yükseldi, Türkiye artış gösterdi

Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 7,7 artarak 13,6 milyon tona yükselirken, Türkiye'de de üretim artışı görüldü. Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 3 milyon tona çıktı.