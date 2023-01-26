Küresel ekonominin bu yılki “7 jeopolitik belası”

National Westminister Bank PLC… Kısaca NatWest… Dünyaca ünlü İngiliz yatırım bankası, 2023 ekonomi tahmin raporunda diğer yatırım bankalarının aksine küresel ekonominin jeopolitik sorunlarını da sıraladı.

“Ateşe benzinle gitmek” başlıklı raporunda NatWest, küresel ekonomiyi zorlayabilecek 7 ülkeye dikkat çekti. Bu ülkelerin başını hiç kuşkusuz Rusya ve Ukrayna çekiyor.

24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgalinde an itibarıyla avantaj, saldırıya uğrayan Ukrayna’da. Ruslar hala istediği cephe başarısını gösteremedi, Ukrayna istedikçe Batı maddi manevi destek yağdırdı…

Ancak NatWest’e göre, kış her şeyi değiştirebilir. “Ukrayna’daki sert kış ortamının orta vadede Avrupa ve ABD’ye neden olduğu ekonomik ve enerji maliyeti yükselecek” denilen raporda, Rus lider Vladimir Putin’in kısa vadede bir barış anlaşması istemediğine vurgu yapılıyor.

“Barış sağlansa bile, Rus petrolü ve gazının yeniden dünya piyasalarına dağıtımının Moskova’ya ağır vergi yüküne neden olacaktır” diyen NatWest’e göre Rusya kazansa bile bu savaştan “daha zayıf” bir şekilde çıkacak.

2023’te en korkulan noktalardan biri de Tayvan. ABD, Çin baskısına karşı 2022’de birkaç kez Tayvan’a olan desteklerini yineledi. Pekin’in önünde de Rusya’nın Ukrayna’da yaşadıkları var… O yüzden Çin’in Tayvan’a topyekün savaş açması zor. Ancak NatWest, “Çin büyük ihtimalle adayı ablukaya alma yoluna gidebilir” diyor.

İngiliz yatırım bankası, 2023’ün gizli jeopolitik sorunlarından birinin “ticaret savaşları” olduğuna dikkat çekiyor. Bu konuda yine Çin öne çıkıyor.

Çin’in “dostlarını kayıracağı” bir ekonomik düzen içinde ticaret yapması kuvvetle muhtemel. NatWest, Çin için “yumuşak gücün yükselişi” ifadesini kullanıyor.

2023’ün bir diğer “kanayan” noktası, 16 Eylül 2022’den bu yana sokak gösterilerine sahne olan İran olacak.

Terör de bir diğer korkulan konularından biri…

NatWest analistleri, Afganistan ve Batı Afrika’dan uluslararası terörizmin yayılmasından çekiniyor.

Doğal afetler, ekonomik darboğaz ve siyasi çekişmelerin yaşandığı Pakistan ile 2022’de art arda füze denemeleri yaparak Japonya’yla ilişkileri geren Kuzey Kore de NatWest’in işaret ettiği diğer iki jeopolitik kriz noktası…