Küresel su döngüsü insanlık tarihinde ilk kez dengesini kaybetti

Dünyanın su döngüsünün insanlık tarihinde ilk kez dengesini kaybettiği yönünde bir rapor yayımlandı. Hollanda hükümetine bağlı Uluslararası Küresel Su Ekonomisi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, on yıllardır süregelen kötü yönetim ve suyun değerinin bilinmemesinin bu duruma yol açtığını belirtti.

Raporda, her gün 5 yaşın altındaki yaklaşık 1000 çocuğun güvenli olmayan suya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı. Ayrıca, gıda üretiminin yarısından fazlasının su kaynaklarının azaldığı bölgelerde yapıldığı ve bu durumun ekonomik sonuçlarının çok ciddi olacağı öngörülüyor.

Su döngüsünün dünya üzerindeki hareketi, buharlaşma ve yağış gibi süreçlerle şekilleniyor. Ancak mevcut uygulamaların değişmemesi halinde, su kıtlığının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve özellikle düşük gelirli ülkelerde ciddi kayıplara neden olacağı belirtiliyor.

Raporda, 2050 yılına kadar yüksek gelirli ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 8, düşük gelirli ülkelerin ise yüzde 10 ila 15 oranında azalabileceği tahmin ediliyor.