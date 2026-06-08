Kuryelik yapan adam paylaştı... Sosyal medyayı altüst eden maaş bordrosu

ABD'de, UPS kuryesi olarak çalışan Skyler Stutzman'ın Ekim 2023'te TikTok'ta paylaştığı haftalık maaş bordrosu viral oldu.

Videoda 42 saatlik çalışma ile o dönem saatlik 44,26 dolar kazanan ve vergiler düşüldüğünde eline 1.300 doların biraz üzerinde bir paranın geçtiğini gösteren Stutzman'ın paylaşımı 12 milyon izleyiciyi şok etti.

İnterneti altüst eden maaş çeki

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Stutzman'ın maaşını kendi maaşlarıyla karşılaştırarak yıllar süren eğitim ve meslek hayatlarına rağmen elde ettikleri kazanca istan etti.

Ancak Stutzman, birçok videosunda bu ücreti kazanmanın sabır gerektirdiğini yineliyor. Kuryelerin yüksek maaşlara ulaşması sanıldığı kadar kolay değil. Tam zamanlı sürücü pozisyonuna geçmek 6 yıl ve bugünkü gelir seviyesine ulaşmak için birkaç yıl daha çalışmak gerekiyor. Ayrıca birçok çalışan önce yoğun fiziksel emek gerektiren depoda işe başlıyor.

Yıllık gelir 170 bin dolar

Öte yandan 2023'teki toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda UPS sürücülerini için maaşlar ve çalışma koşulları iyileştirilirken, araçlarda klima gibi düzenlemeler de yapıldı. Anlaşma kapsamında tam zamanlı sürücülerin maaş ve yan haklarının yıllık ortalama değeri 170 bin dolara ulaştı.