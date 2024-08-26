Kuzey Kore lideri Kim: Daha fazla intihar dronu üretmeliyiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Savunma Bilimleri Akademisi Dron Enstitüsü’nü denetleyerek üretilen yerli İHA’lar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Resmi kaynaklara göre, saldırı dronlarının performans testini izleyen Kim, dronların taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Enstitüde yaptığı konuşmada farklı tipteki dronların savaşlardaki rolünün giderek arttığına dikkat çeken Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin en kısa sürede son teknoloji İHA’larla donatılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda dron geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Kim, "Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sualtı saldırı dronlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.