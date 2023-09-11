Kuzey Kore lideri Kim, Putin'in davetlisi olarak Rusya'yı ziyaret edecek

Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Daha önce Güney Kore medyası, adı açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayanarak, Kim'in Putin ile bir zirvede buluşmak üzere özel bir trenle Rusya'ya doğru yola çıktığını bildirmişti.

Kremlin açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong Un önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyarette bulunacak" dedi. Putin, Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere bugün Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentine geldi.

ABD ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlayacağına dair endişelerini dile getirdi.