Kuzey Kore lideri Kim'in kızkardeşi, Güney Kore'ye gidiyor

07 Şubat 2018

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşinin, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için kurulacak üst düzey heyette yer alacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi propaganda dairesi birinci başkan yardımcısı Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam liderliğindeki 22 kişilik üst düzey heyetin üyesi olacağı bilgisinin verildiğini açıkladı.

Heyete, Kuzey Kore Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choe Hwi ve iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu dairenin başkanı Ri Son-gwon'un da katılacağı belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore heyetinin cuma gününden itibaren ülkeye üç günlük ziyarette bulunacağını da bildirdi.

Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim ile aynı anneden doğan Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), geçen ay Güney ve Kuzey Kore arasında varılan olimpiyat anlaşmasını kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'den 22 sporcu katılacak.

ABD'den yaptırım açıklaması

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, yakın zamanda, Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en sert ve en agresif ekonomik yaptırımı açıklayacak" dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, 6 günlük Asya ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Pence, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

Pence ve Abe, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer tehdidine karşı iki ülkenin birbiriyle ve Güney Kore ile yakın iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA