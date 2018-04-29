Kuzey Kore lideri, nükleer tesisi gelecek ay kapatacak

29 Nisan 2018

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki nükleer deneme tesisini gelecek ay içerisinde kapatacağı belirtildi.

Devlet Başkanlığı ofisinden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, Kim'in "Kore Savaşı'nın üzücü geçmişini bir daha tekrarlamayacağız. Kore milletinin kanının dökülmesine bir daha izin verilemez. Güç kullanmayacağımı teyit ediyorum" dediği ifade edildi.

Kim ayrıca, gelecek ay kapatacağı Punggye-ri nükleer deneme tesisine ilişkin sürecin uluslararası uzmanlar tarafından takip edileceği sözünü verdi.

Kuzey Kore liderinin ifadelerini aktaran Güney Koreli sözcü, Kim'in savaşı sonlandırma konusunda ABD'yle bir anlaşmaya varılması durumunda nükleer silahların anlamının kalmayacağını söylediğini belirtti. Kim, "ABD ile görüşmelerimiz sıklaşır, güven inşa edilir, uyum ve savaşı sonlandırma konusunda anlaşmaya varılırsa niye nükleer silah bulunduralım ve zor koşullar altında yaşayalım ki?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Kim ve Güney Kore lideri arasında gerçekleştirilen tarihi zirvede iki ülkenin ortak zaman dilimine geçme konusunda da uzlaştığı kaydedildi. Kuzey Kore'nin tekrar Güney Kore'nin içerisinde bulunduğu zaman dilimine geçeceği belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore arasında zaman dilimi farklılığı nedeniyle 1 saatlik zaman farkı bulunuyor.

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