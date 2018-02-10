Kuzey Kore liderinden Güney Kore'ye tarihi davet

10 Şubat 2018

Kuzey ve Güney Kore arasında dün Seul'de tarihi bir görüşme yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore'de dün başlayan Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da yer aldığı bir heyetle bir araya geldi.

Üç saate yakın süren görüşmede, Güney Kore lideri Moon’un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang’a davet edildiği belirtildi.

İki ülke arasında 2007 yılından bu yana bu çapta bir görüşme yaşanmamıştı. Kim Yo-jong, 1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı sonrası ailesinden adanın güneyini ziyaret eden ilk kişi oldu.

Kuzey ve Güney Kore, dün başlayan Pyeongchang'daki Kış Olimpiyatları'na "Birleşik Kore" bayrağı altında katılma kararı almıştı.

ABD ve Kuzey Kore temsilcileri aynı karede

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kış Olimpiyatları açılış törenini Kuzey Kore heyetiyle aynı locadan izledi. Mike Pence ve eşi Karen Pence, Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile aynı sırada oturdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’un yer aldığı heyet ise bir arka sıradan töreni izledi.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları başladı

Kaynak: Reuters