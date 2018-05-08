Kuzey Kore liderinden ikinci Çin ziyareti

08 Mayıs 2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Çin Resmi televizyonu CCTV, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kim'in Dalian kentinde deniz kenarında birlikte dolaştığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Resmi haber ajansı Şinhua da iki liderin dün ve bugün görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

​Kim Jong-un'un Şi ile görüşmesinde 'İlgili tarafların düşmanca politikalardan uzak durması halinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlara ihtiyaç duymayacağını' söylediği belirtildi. Kim'in ayrıca 'Kore Yarımadası'ndaki durumla ilgili olarak kapsamlı bir siyasi anlaşma umduğu' aktarıldı.

Kim, Güney Kore'de düzenlenen ve barış yolunda önemli bri adım olarak görülen tarihi zirve öncesinde geçen ay da Çin lideri ile bir araya gelmişti.

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Öte yandan Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahasından geçen yeni bir uluslararası uçuş rotası açmak üzere Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Koreli yetkililer, başkent Pyongyang'dan üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlar için Güney Kore'nin batısındaki liman şehri Incheon'un bağlı olduğu uçuş bilgilendirme bölgesini (FIR) kullanmak için ICAO'ya başvurdu.

Trump: Kim ile görüşme için seyahat ayarlandı