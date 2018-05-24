Kuzey Kore'de nükleer saha patlayıcılarla imha edildi
Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha ettiğini duyurdu.
Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı. Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasının boşaltılacağı duyurulmuştu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.
Kaynak: AA