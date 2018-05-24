e-DÜNYA
25 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Kuzey Kore'de nükleer saha patlayıcılarla imha edildi

Kuzey Kore'de nükleer saha patlayıcılarla imha edildi

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore'de nükleer saha patlayıcılarla imha edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı. Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasının boşaltılacağı duyurulmuştu. 

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son dakika nükleer deneme sahası Kuzey Kore nükleer füze

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.