Kuzey Kore'den 'nükleer' kararı

Kuzey Kore resmi Haber Ajansı KCNA, Kuzey Lore Lideri Kim Jong un'un ülkenin kuzeyindeki bir nükleer tesisi kapatacağını bildirdi.

Kararın ekonomik büyümeyi sürdürmek ve Kore yarımadasında barışı sağlamak için verildiği belirtildi. Kararın Kim jong un'un ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek ay ya da haziranda yapılması planlanan görüşmeden önce alınması dikkat çekti.

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "görüşmeler verimli geçmezse gerekirse masadan kalarım, daha önce ne yapıyorsak onu yapmaya devam ederiz" demişti. Trump, geçen yaz Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine misilleme olarak askeri adım atabileceği sinyalleri vermiş, nükleer bir savaş çıkmasından endişe edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore tüm nükleer testleri askıya almayı ve ana tesislerinden birini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber –büyük ilerleme! Yapacağımız zirveyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!