Kuzey Kore'den 'uydu' açıklaması: Tarih verdiler

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore’den bu kez “uydu” uyarısı geldi.

İHA'da yer alan habere göre, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunan Pyongyang, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu.

Kuzey Kore, Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen JCG bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

Yörüngeye casus uydu göndermişti

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım’da Malligyong-1 adlı casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.