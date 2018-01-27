Kuzey Koreli heyet Güney'deki spor tesislerini inceledi

27 Ocak 2018

Güney Kore’de 9-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan önce bu ülkeyi ziyaret eden 8 kişilik Kuzey Koreli delegasyon bazı denetimler yaptı.

Kuzey Koreli atletlerin ve diğer delegelerin muhtemel kullanacağı olimpiyat stadyumlarını, otelleri ve konser alanlarını ziyaret eden delegasyon, ayrıca olimpiyatlar başlamadan önce iki ülkenin ortak düzenleyeceği kültürel ve sanatsal etkinlikler için ayarlanan mekanları teftiş etti.

Heyet ayrıca Kuzey Koreli tekvando takımının gösteri yapacağı mekanı da inceledi. Takımın gösteri yapacağı yerdeki hazırlıklar nedeniyle Güney Koreli yetkililere şükranlarını sunan heyet, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Kuzey Kore’nin Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na 400 kişilik heyet göndermesi bekleniyor. Birkaç gün önce de Kuzey Koreli 12 kadın buz hokeyi oyuncusu, Güney Kore'de iki hafta sonra başlayacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda iki ülkenin kuracağı ortak takımda yer almak üzere bu ülkeye gelmişti.

İki ülke heyetleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Buna göre, olimpiyatlara Kuzey Kore'den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA