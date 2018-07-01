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Kuzey Kore'nin nükleer programı bir yılda ortadan kalkacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programının bir yıl içinde ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacak plana sahip olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer programı bir yılda ortadan kalkacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CBS'de yayınlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programının bir yıl içinde ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak bir plana sahip olduğunu, yaptırımların hızla kaldırılmasını ve Güney Kore ile Japonya'dan yardımların gelmesini isteyen Kuzey Korelilerin iş birliği yapmasını beklediğini belirtti.

Bolton, öte yandan, Kuzey Kore yönetimiyle müzakereleri yürüten ekibin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, "Kuzey Korelilerin geçmişte neler yaptığının hepimiz bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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