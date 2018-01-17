Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrakla katılacak
Kuzey ve Güney Kore, Güney Kore’de yapılacak olan Kış Olimpiyatları’na 'Birleşik Kore' bayrağı altında katılacak.
Kuzey ve Güney Kore, gelecek ay Güney Kore’de yapılacak olan Kış Olimpiyatları’nda "Birleşik Kore" bayrağı altında birlikte katılma kararı aldı.
Panmunjom köyünde ülkeler arasında iki yılı aşkın süre sonra yapılan üst düzey görüşmelerde, iki ülkenin ortak bir kadın hokey takımıyla olimpiyatlara katılması da onaylandı.
Olimpiyatlar Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Öte yandan Güney Kore hokey takımı antrenörü, birleşmiş bir hokey takımının Güney Kore'nin madalya kazanma şansına zarar verebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.
Kaynak: DHA