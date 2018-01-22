Lavrov: ABD ya durumu anlamıyor ya da provokasyon yapıyor

22 Ocak 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Lavrov ayrıca, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasını sürdüğünü belirtip, "ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor" dedi.

"Afrin'e yönelik operasyonunu yakından izliyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu çok yakından izlediklerini söyledi.

Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik operasyonu konusu da dahil olmak üzere, Türkiye ve Suriye liderliğiyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Peskov, "Rusya Türkiye'nin harekâtını önceden biliyor muydu?" sorusuna ise yanıt vermedi.