Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı’na ve diplomatik tabloya dair kapsamlı açıklamalar yaptı. Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerini anlayan “tek Batılı lider” olduğunu ileri sürdü. Washington yönetiminin, AB’nin Ukrayna politikaları nedeniyle giderek daha sabırsız hale geldiğini savundu.

“Trump, savaşın kök sebeplerini kavrayan tek lider”

Lavrov, konuşmasında daha önceki ifadelerini hatırlatarak, "Daha önce de dediğim gibi ABD Başkanı Trump, Ocak ayında Beyaz Saray'a girer girmez Ukrayna'daki savaşı kaçınılmaz kılan nedenlere anlayış gösteren tek Batılı liderdir… Görünen o ki bu durumda insan haklarını umursayan tek Batılı lider de Trump oluyor" sözlerini yineledi. Rus Bakan, Trump’ın Moskova’nın işaret ettiği temel sorunların ele alınması gerektiği yönündeki yaklaşımının dikkat çekici olduğunu belirtti.

ABD yaptırımları ve Biden yönetimine eleştiriler

Lavrov, ABD’nin yaptırım stratejisine de değinerek Trump’ın selefi Joe Biden’a yönelik eleştirilerini aktardı. Trump’ın, "Biden yönetiminin küresel alanda dolara olan güveni azalttığını ve BRICS ülkelerini farklı ödeme ortamlarına ittiği" yönündeki değerlendirmelerini hatırlatan Lavrov, "Elbette Biden ve yaptırımlar bunun tek suçlusu değil. Trump var olan yaptırımları kaldırmak için hiç acele etmiyor, hatta durumu daha da kızıştırıyor" ifadelerini kullandı.

“Avrupa barışı geciktiriyor”

Batılı ülkelerin Ukrayna konusunda birlik içinde olmadığını savunan Lavrov, özellikle Avrupa’nın savaşı uzattığını dile getirdi. Rus Bakan, "Avrupa barışın sağlanmasına engel oluyor… Zelenskiy'i ve rejiminin üyelerini ‘son Ukraynalıya kadar savaşmaları' için dolduruşa getiriyorlar. Doğru, çünkü artık paraları kalmadı" sözleriyle AB ülkelerini hedef aldı.

Rusya'nın varlıkları üzerine tartışmalar

Lavrov, Avrupa’nın Rusya’nın dondurulan varlıklarına ilişkin tutumuna da tepki gösterdi. Avrupa ülkelerinin bu kaynaklara yönelmesini, "Bu savaşı finanse etmek için Rusya'yı soymaktan, uluslararası ve ticari hukukun akla gelebilecek tüm normlarını ihlal ederek altın ve döviz rezervlerimizi gasp etmekten başka bir şekilde kaynak elde edemezler" ifadeleriyle eleştirdi.

"Avrupa stratejik yenilgi arzusu ile hareket ediyor"

Konuşmasının sonunda Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı takındığı tutumu da değerlendirdi. "Avrupa, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusuyla kör olmuş durumda… Açıkça görülüyor ki bunlar kendi oluşturdukları, kendi kendilerine kötüleştirdikleri ve tamamen umutsuz bir davranış biçimine bağlı kalmaya çalıştıkları kendi sorunları" sözleriyle Batı'nın yaklaşımını eleştirdi.