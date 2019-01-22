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Lazkiye'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Lazkiye kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Lazkiye'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
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Suriye devlet televizyonu Lazkiye kentinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

suriye
Dunya.com

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