LG, “ThinQ UP” ürünlerini tanıtıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her tüketicinin benzersiz ihtiyaçlarına ve değişen yaşam tarzlarına uyum sağlayabilen LG cihazları, kullanıcıların herhangi bir ek satın alma işlemi yapmak zorunda kalmadan yeni özelliklerin ve işlevlerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Ocak 2022'de Güney Kore'de lanse edilen LG ThinQ UP, Mart 2023'ten itibaren ABD'de kullanıma sunulacak ve bunu diğer önemli pazarlar da takip edecek.

Müşteri odaklı "Sizinle Gelişen" konsepti etrafında geliştirilen LG ThinQ UP cihazları, kullanım süreleri boyunca yeni özellikler alabiliyor, kullanıcılara zaman içinde daha fazla değer sağlıyor. LG, sürekli olarak kurulumu kolay yazılım güncellemeleri ve donanım eklentileri geliştirerek ThinQ UP cihaz sahiplerinin kullanım modellerine ve önerilerine dayalı olarak özel seçenekler ve yeni kolaylıklar sunacak.

2023'te indirilebilecek özelliklerden biri olan Çamaşır Koruma Modu, ThinQ UP ile kurutma makinesi modellerine uygulanabilecek. Kurutucu hemen boşaltılmadığı zamanlar için son derece kullanışlı olan Çamaşır Koruma, program bittikten sonra (ve kurutucu kapağı açılana kadar) tamburun dönmesini sağlayarak kırışıkların ve kokuların önlenmesine yardımcı olacak.

İlk etapta sunulacak diğer bir özellik ise kapıyı açtıklarında kullanıcıların gözlerinin rahatsız olmaması için buzdolaplarının iç aydınlatmasını geceleri daha yumuşak hale getiren ThinQ UP ile buzdolapları için Geliştirilmiş Gece Parlaklık Kontrolü olacak. Tüm yeni yazılım özellikleri, isteğe bağlı olarak LG ThinQ uygulamasından kolayca indirilebilecek.

LG, en son yeniliklerini CES 2023'te tanıtacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Beyaz Eşya sektöründe yeni bir paradigma olan LG ThinQ UP, benzersiz müşteri değeri ve farklılaştırılmış kullanıcı deneyimleri sunan yenilikçi bir çözüm. Kişiselleştirilmiş performans, kullanışlı özellikler ve özelleştirilebilir yükseltilebilirlik sağlayan sofistike yaşam tarzı çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2023'te LG standında yeni ThinQ UP cihazları da dahil olmak üzere LG'nin en son yeniliklerini deneyimleyebilecek.

ThinQ UP özellikleri, ABD'de 2022'nin dördüncü çeyreğinden sonra piyasaya sürülen sınırlı ürün modellerinde mevcut.