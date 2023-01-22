Libya, Arap ülkelerinden destek istedi

Libya'nın başkenti Trablus'ta Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı başladı.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad El-Merihi'nin katıldığı toplantıda Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Batili de hazır bulundu.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, yaptığı açılış konuşmasında, BM ve Afrika Birliği'nin de katıldığı bu toplantının, Libya'nın "Arap Birliği'ndeki tüm hakları konusunda ısrarcı olduğunu ve Arap Birliği tüzüğünün siyasallaştırılmasını kabul etmediğini" teyit ettiğini söyledi.

Menguş, Arap Birliği ülkelerine, BM'nin, Libya'da seçimlerin yapılması ve geçiş sürecini barışçıl bir şekilde sonlandırmak için harcadığı çabaları desteklemeleri çağrısında bulundu.

"Korkunç ve olumsuz hikayelere inanmayın"

Libyalıların iradesini ve Arap dayanışmasını kırmak için bazı girişimlerin olduğuna dikkati çeken Menguş, sıkıntılara, yıkıma, savaşa ve siyasi karışıklıklara maruz kalan diğer Arap başkentleri için çizilen karanlık ve olumsuz tablonun Libya için de çizilmeye çalışıldığını belirterek, "Trablus'un, savaş ve yıkım yeri olduğuna dair yayılan korkunç ve olumsuz hikayelere inanmayın" ifadesini kullandı.

Menguş, bugün Arap dayanışmasının, İslam halkları arasında siyasi nedenlerden kaynaklı ayrılık ve baskı yerine birlik, anlayış ve kalkınmayı yeniden canlandırabilecek son fırsat olduğuna dikkati çekti.

Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılan ülkelerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.