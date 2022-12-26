Libya'da esir takası yapıldı

Başkent Trablus’un batısında yer alan Zaviye kentinden Ayan Meclisi Üyesi Haşim Dahil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kabilelerin ileri gelenleri ve ayan meclislerinin arabuluculuğunda yaklaşık 3 haftadır süren müzakerelerin sonuç verdiğini söyledi.

Dahil, bu kapsamda, Hafter güçlerine bağlı hava kuvvetlerinden savaş pilotu Amir el-Cagım'a karşılık ülkenin doğusunda tutulan 15 esirin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Dahil, savaş pilotu Cagım'ın sağlık sorunları nedeniyle takas edildiğini aktardı.

"Ülkenin doğusu ile müzakerelerimizi sürdüreceğiz"

AA muhabirine konuşan Zaviye'deki askeri güçlerin komutanı Muhammed Bahur ise, Hafter güçlerinin serbest bıraktığı 15 esir arasında Derne kentinin himayesinden sorumlu Yarbay Yahya el-Usta’nın da bulunduğunu söyledi.

Bahur, "Daha önce kadınların da aralarında yer aldığı esir takasları yaptık. Bundan sonra da daha fazla esirin özgür kalması için ülkenin doğusu ile müzakerelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Konuya ilişkin ülkenin doğusundaki güçlerden açıklama yapılmadı.

Pilot Amir el-Cagım 2019'da Rus yapımı MIG 23 savaş uçağının Zaviye'nin güneyinde düşmesinin ardından yakalanarak hapse atılmıştı. Yarbay Yahya el-Usta ise, Hafter’e bağlı güçler tarafından 2018'de Derne kentinde alıkonulmuştu.

Libya'da daha önce Birleşmiş Milletler öncülüğünde diyalog görüşmeleri için oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komite aracılığıyla yapılan 3 esir takasında iki taraftan 89 kişi özgürlüğüne kavuşmuştu.