Lindsey Graham'ın koltuğuna kız kardeşi atandı

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ABD'nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa Graham'ın kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı. Nordone, ocak ayında sona erecek görev süresini tamamlayacak.

Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında eyaleti federal düzeyde temsil edecek yeni senatörü belirleme yetkisinin yasalar gereği kendisine ait olduğunu söyledi. McMaster, bu kapsamda tercihini Nordone'dan yana kullandığını açıkladı.

Trump'ın önerisinin ardından atama kararı

Nordone'un senatörlüğe atanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve bu tercihin "Lindsey'e harika bir saygı duruşu olacağı" ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi.

Güney Carolina'nın diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da karara tam destek verdiğini bildirdi.

Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Nordone, Güney Carolina'nın federal düzeyde görev yapacak ilk kadın senatörü olacak.

Trump'tan Lindsey Graham'a övgü

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Graham'dan "harika bir insan" ve "herkesin dostu" olarak söz etti.

Graham'ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.

Son görüşmede yasa tasarısını konuştular

Trump, Graham ile yaptıkları son telefon görüşmesinde "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısının da gündeme geldiğini söyledi. Graham'ın söz konusu düzenlemeye güçlü destek verdiğini ifade eden Trump, bu konuyu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Başkan Trump ayrıca Graham'ın anısını yaşatmak amacıyla ülke genelindeki bayrakların cumartesi akşamına kadar yarıya indirildiğini açıkladı.