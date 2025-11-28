Louvre, Avrupa dışı ziyaretçilere yüzde 45 zam yaptı

19 Ekim tarihinde gerçekleşen ve 88 milyon euro değerinde mücevherin çalındığı büyük soygunun ardından eleştirilerin hedefi olan Louvre, güvenlik yatırımlarını hızlandırma kararı almıştı. Alınan yeni kararla birlikte, 14 Ocak 2026’dan itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi dışından gelen bireysel turistler Louvre’a giriş için kişi başı 32 euro ödeyecek. Avrupalı olmayan turist grupları ise 28 euro ücretlendirmeye tabi olacak.

Müze yönetimi, modernizasyon çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla giriş fiyatlarına önümüzdeki yıllarda her yıl 10–20 euroluk zam yapılmasının planlandığını duyurdu.

Louvre, geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı; ziyaretçilerin onda birinden fazlasını ABD’den gelen turistler oluştururken, yaklaşık yüzde 6’sını Çinli ziyaretçiler oluşturdu. Müzenin günlük ortalama 30 bin ziyaretçisinin önemli bölümü, aşırı yoğunluk nedeniyle taşınması planlanan ünlü Mona Lisa tablosunu görmek için müzeye akın ediyor.

Louvre soygunu: 7 dakikada 88 milyon euroluk mücevher

19 Ekim’de Louvre Müzesi’nde yaşanan soygun, kurumun güvenlik açıklarını gündeme taşımıştı.

Sabah saatlerinde müze dışında bulunan bir kamyonun yük asansörünü kullanan dört hırsız, bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi olarak bilinen Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam değeri 88 milyon euro olan 9 parçayı çaldı. Kaçış sırasında 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç yere düşerek hasar görmüştü. Soygun yalnızca 7 dakika sürmüş, hırsızlar motosikletlerle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından müze geçici olarak kapatılmış ve güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından üç gün sonra yeniden ziyaretçi kabulüne başlamıştı.