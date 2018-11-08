Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Suriyeli mülteci iddialarına yanıt

08 Kasım 2018

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin "zulme uğradıklarına" dair bilgi olmadığını belirtti.

Avn, İngiliz milletvekili ve İngiltere Parlamentosu Lübnan Dostluk Grubu Başkanı John Hayes başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin "zulme uğradıklarına" dair bilgi olmadığını ifade etti.

Ülkelerine dönen Suriyeli mültecilere uluslararası destek sağlanmasının bu insanları geri dönüş konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren Avn, bu dönüşlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için "Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemesi" çağrısını yineledi.

"The Daily Star Lübnan" gazetesindeki habere göre, Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Merabi, pazartesi günü AA muhabirine yaptığı açıklamada da Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeye başladığı haziran ayından bu yana bazı mültecilerin, Suriye askerleri tarafından öldürüldüklerine dair ellerinde birtakım bilgiler olduğunu iddia etmişti.

Lübnan makamlarından cumartesi günü yapılan açıklamada, temmuz ayından bu yana yaklaşık 87 bin Suriyeli mültecinin Şam ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında ülkelerine döndüğü belirtilmişti.

Söz konusu Suriyelilerden yaklaşık 80 bininin ülkelerine bireysel olarak, 7 bin 670'inin ise gönüllü dönüş kampanyası kapsamında döndüğü açıklanmıştı.

Lübnan makamları ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.

Kaynak: AA