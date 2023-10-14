Lübnan savaş istemiyor ancak Hizbullah henüz ikna değil

Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.

'İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını' durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.