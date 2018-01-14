ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Lübnan'da park halindeki araçta patlama

Lübnan'ın Sayda şehrinde, Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi. Yaralanan Hamdan, hastaneye kaldırıldı.

Lübnan'da park halindeki araçta patlama
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bir araçta patlama meydana geldi.

Sayda şehir merkezi yakınlarında park halinde bulunan Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.

Otomobile yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

Patlamanın ardından yaralanan Hamdan'ın çevredekiler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Patlamada yaralanan Hamdan'ın Hamas yetkilisi olduğuna yönelik çıkan haberler nedeniyle Hamas'tan açıklama yapıldı.

Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan, Hamdan'ın Hamas yetkilisi olmadığını söyledi. 

Kaynak: AA

Hamas Lübnan

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.