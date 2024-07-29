Lübnan'dan 'savaş' açıklaması

İsrail dün Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından verilecek karşılığı değerlendirirken, Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail’in saldırı nedeniyle Lübnan topraklarını hedef alacağına dair yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Saab, Hizbullah'ın Majdal Shams'ı bombalamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Arabulucular bizimle sürekli temas halinde ve büyük bir gerginlikten kaçınmaya çalışıyorlar. Biz savaş istemiyoruz ama İsrailliler Gazze'de olanları gerginliği tırmandırarak örtbas etmek istiyor” dedi.

ABD elçisi Amos Hochstein’in Gazze'deki savaş devam ederken cepheleri kontrol etmenin ne kadar zor olduğunun farkında olduğunu ifade eden Saab, “Lübnan birlik içindedir ve İsrail saldırılarını genişletmeye karar verirse daha da birlik olacaktır. İsrail tarafı, halkı kuzeydeki şehirlerine geri getirecek şeyin savaş olmadığını anlamalıdır. Eğer sivil kayıplar yaşanırsa ya da Beyrut ve banliyöleri hedef alınırsa, bunu ölçülü ve sınırlı bir yanıt olarak görmeyeceğiz” dedi.

Hizbullah, saldırının sorumluluğunu reddetmişti

Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, roketli saldırı düzenlemediklerini belirtmiş, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise, Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti.