Tansiyonun yükseldiği Lübnan-İsrail hattında saldırılar başladı

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı füze atışlarının ardından İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına düşen roketten Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tuttu.

12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yapan Hizbullah, İsrail'in suçlamalarını redderek "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirdi. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesinde bulundu.

Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alınırken İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı.

Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle söz konusu uçuş iptal ve ertelemelerinin sabaha dek süreceği belirtiliyor.

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a saldırının nitelik ve zamanını belirlemekle görevlendirildi

Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını ve Hizbullah'ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırısının "sınırlı" olacağına dair güvence aldıklarını açıkladı

Buhabib, Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli Al-Jadeed Televizyonu'na verdiği demeçte, İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında Mecdel Şems olayı nedeniyle artan gerilime değindi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olmasına ilişkin ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyleyen Buhabib, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.