Lüks markalar Tavşan Yılı’nı kutluyor

Günay DEMİRBAĞ

Lüks dünyasının, tüm olumsuz piyasa etkilerine rağmen büyümesini durdurmayacağı ve önümüzdeki yıllarda da istikrarlı gelişimi sürdüreceği ön görülüyor. Bain & Co Danışmanlık firması ve Altagamma iş birliğiyle gerçekleştirilen rapora göre lüks pazarının büyüme oranı 2030 yılına kadar dirençli bir şekilde gelişecek.

Çin, lüks ürünler için önemli bir pazar

Çin, Covid kısıtlama sürecinde bir miktar ivme kaybetse de lüks pazarı sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Bu yüzden tüm dünyada etkin olan lider markalar Çin’e çok önem veriyor ve özel pazarlama stratejileri geliştiriyor. Diğer lüks ürünlerin yanı sıra İsviçre’nin de en çok saat ihracatında bulunduğu ikinci ülke. Son açıklanan 2022 FHS (Federation of the Swiss Watch Industry) rakamlarına göre sadece kasım ayında İsviçre’den Çin’e 212.0 milyon CHF saat satışı gerçekleştirildi.

Son iki yıla oranla küçük de olsa pazarda bir gerileme olması, markaların Çin pazarına verdikleri önemi azaltmadı. Uğurlu sekiz sayısının sık sık kullanılması veya ona ithafen ürünlerin yapılmasının yanı sıra Çin Yeni Yılı’da özellikle Avrupa’nın önde gelen firmalarının ürün tasarım içeriklerini Uzak Doğu’yu hedefleyerek yaratmalarını sağladı.

Çin Zodyak takvimine göre Tavşan Yılı 22 Ocak’ta başlıyor

Çin Zodyak takvimi her biri farklı hayvan ile simgelenen 12 yıllık ay döngüsünden oluşuyor. Tavşan yılı bu döngü içerisinde dördüncü sırada yer alıyor. 22 Ocak’ta yeni Su Tavşan yılı kutlamaları başlıyor. Aynı zamanda bu dönem baharında başlangıcı olarak görülüyor. Kutlamalar iki hafta sürecek ve ilk dolunay gecesinde son bulacak.

Geçen yıl ise daha aktif bir hayatı temsil eden Kaplan Yılı olarak kutlandı. Çin astrolojik dizimi tüm dünyadan daha farklı olarak ele alınıyor. Evrende yer alan her şeyin 5 elementle eşleşen bir karşılığı bulunuyor. Su, ağaç, ateş, toprak, metal olarak sıralanan elementler tüm kapsayıcı yönleri ile Zodyak yıllarını da etkiliyor.

Tavşan tüm 12’li Zodyak dizisi içerisinde mitolojik olarak da bir ayrıcalığa sahip. Ay Tanrıçası Chang ile yanında yaşayan tek hayvan. Tanrıça nedeniyle dişil enerjinin hâkim olacağı 2023, iyi şans ve fırsatlar yılını da işaret ediyor. Tavşan, daha çok doğayı, refah ve huzuru sembolize edip, ilkbaharı simgeliyor. Tüm bu kodları birleştirince ortaya 2023 için umutlu analizler çıkıyor. Yeniden doğuş, tazelenme, gençleşmeyi ifade ediyor. Tavşan yılına Yin su enerjisinde olması ile Su Tavşan Yılı olarak da açıklanıyor. Suyun getirdiği bereket, çiğ taneleri yenilenmeyi hatta yeniden doğmayı daha da destekliyor. Zekâ, kibarlık, ılımlılığı da birlikte getiriyor. Her ne kadar 2023 için dünya çapında kötü senaryolardan bahsedilse de Çin Zodyak Yılı Tavşanı, bizlere doğanın içerisinden ağaçların arasından koşup gelerek çok daha olumlu bir geleceği işaret ediyor.

NIKE "TAVŞAN YILI"NI DUNK LOW İLE KUTLUYOR

Nike Dunk Low "Year of the Rabbit" için ürettiği ayakkabısını tanıttı. Tavşan temalı spor ayakkabılar, hayvanın tüylü dış görünüşünü andıran vurgulara sahip. Dil üzerinde yer alan Nike logosunun yerini de bu yılın Zodyak hayvanını ifade eden Çince bir karakter alıyor. Tavşan motiflerini tamamlayan deniz mavisi, mavi, kırmızı, sarı ve ten rengi tonları ile modele uyumlu bir görünüm kazandırıldı.

GUCCI RENKLİ BİR YIL DİLİYOR

Gucci, anlamlı yıl için rengarenk özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Çanta, ayakkabı, tekstil aksesuar, mücevher ve saatlerinde tavşanı baskı veya süsleme olarak kullandı. Tavşanın birbirinden farklı tasarımları tüm ürünlerde yer aldı. Cesur geometrik desenlerle eşleştirilmiş Gucci’nin özgürlüğüne düşkün tarzı hem erkek hem de kadın koleksiyonunda kullanıldı.

IWC SHAFFHAUSEN - Portugieser Automatic 40

Uğurlu bordo rengini kadranda kullanmayı tercih eden IWC Shaffhausen, tavşan yılı için ürettiği modelini 40 mm çaplı paslanmaz çelik kasası ile sundu. Çin ay yılının simgesi tavşanı kasa arkasında otomatik kurma mekanizmasında kullandı.

LONGCHAMP

Longchamp, ikonik Pliage'ı farklı bir dokunuşla üretti. Bu sınırlı versiyon, tavşanın cömertliğini temsil eden mizahi bir baskının tuvali haline geliyor ya da bir Pliage çantası tutan becerikli bir tavşan kafası deri rozeti ile süsleniyor.

ÇİN CİLALAMA TEKNİĞİ İLE ÖZEL CARAN D’ACHE KALEM

Sakinliği simgeleyen tavşan için Caran d’Ache, lüks kalem koleksiyonuna yeni bir model ekliyor. Özel Çin verniğinin koyu tonda renkleri kalemin gövdesinde kullanıldı. Üzerinde tavşan deseni ince bir gravür tekniği ile uygulandı.

LOUIS VUITTON

Marka Tavşan Yılı’nı oyunbaz, neşeli bir tavşan ile karşılıyor. Moda evinin motifleriyle bütünleşen desenler aksesuar, eşarp, mücevher ve el çantalarında uygulandı.