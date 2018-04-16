Macron: Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye saldırısıyla Türkiye'yi Rusya'dan ayırdıklarını savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi.
Saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.
Macron ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'de asker bulundurmaya devam etme ve hafta sonu düzenlenen hava saldırısını "Suriye'nin kimyasal silah kullanımını kısıtlayacak" seviyede tutmaya kendisinin ikna ettiğini söyledi:
"10 gün önce Trump 'ABD Suriye'den çekilmeli' diyordu. Onu kalmanın gerekli olduğu konusunda ikna ettik.
Tweetleri nedeniyle işler coşunca, düzenleyeceğimiz saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik."
Beyaz Saray ise Macron'un sözlerinin ardından bir açıklama yaparak ABD'nin Suriye'deki planının değişmediğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan ABD askerlerini mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri getirme konusunda net" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’dan Macron’a Suriye yanıtı