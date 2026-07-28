Macron: Fransa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır felaketi yaşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile birlikte Bordeaux'daki Gironde İtfaiye ve Kurtarma Operasyon Merkezi'ni (CODIS) ziyaret etti.

Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde 42 bin hektarlık alanı etkileyen yangın hakkında bilgi alan Macron, yaptığı açıklamada, "Size bütün ülkenin desteğini ifade etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Yaşananların ardından beklemeden yeniden mücadeleye katıldınız. Size çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Macron, yangın sezonunun başlamasından bu yana görev sırasında hayatını kaybeden 3 itfaiyeciyi de anarak, ailelerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo"

Fransa genelindeki yangınların boyutuna dikkat çeken Macron, "Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo karşı karşıyayız" dedi.

Ülke genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 116 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Macron, uzun süredir devam eden kuraklığın, aşırı sıcaklıkların ve rüzgarın ormanlık alanları yangına karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

"Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız"

Gironde'daki yangının son 24 saatte stabil hale getirildiğini ancak henüz tamamen kontrol altına alınmadığını kaydeden Macron, sıcaklıkların yeniden yükselmesi ve kuru rüzgarların etkisini artırması nedeniyle yeni alevlenmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yangının kendi hava hareketlerini oluşturduğuna dikkat çeken Macron, "Son 24 saat olumlu geçti ancak tedbirli olmalıyız. Sıcaklıklar yeniden yükselecek, rüzgar devam edecek. Yarın bugünden daha zor olabilir" dedi.

Yangınla mücadelenin uzun süreceğini belirten Macron, "Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız. İhtiyaçlara göre bütün imkanlarımızı uyarlamaya devam edeceğiz. Bu, önceliklerin önceliğidir" dedi.

"Öncelik can güvenliğidir"

Yangınla mücadelede ilk önceliğin insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Macron, "Hayat kurtarmak için insanları tahliye etmek gerekiyorsa tahliye ederiz. Hayatları korumak için ormandan veya bazı maddi varlıklardan vazgeçmek gerekiyorsa bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

Macron, tahliye edilenlerin güvenli şartlar oluşmadan evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini belirterek, evlerini veya iş yerlerini kaybedenlere barınma, ekonomik destek, sigorta ve psikolojik yardım sağlanacağını söyledi.

"Mücadelenin ortasında değerlendirme yapılmaz"

Macron, hükümetin yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve hava araçlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi. Yangın devam ederken polemik yerine sahadaki mücadeleye odaklanılması gerektiğini belirten Macron, "Mücadelenin ortasında geriye dönük değerlendirme yapılmaz. Şimdi birlik içinde kalmalı ve mücadeleyi kazanmak için savaşmalıyız" dedi.

Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından hava araçlarının, tahliye kararlarının, orman yönetiminin ve müdahale sisteminin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini söyleyen Macron, zarar gören alanların eski şekliyle yeniden ağaçlandırılmasının yeterli olmayacağını ifade etti. Macron, "Farklı bir ormanı yeniden dikmek ve inşa etmek zorunda kalacağız. İklim değişikliğinin kalıcı şartlarına, yerleşim alanlarının ve turizmin oluşturduğu baskıya uyum sağlamalıyız" dedi.

Gironde'da 220 bin kişi tahliye edildiği

Gironde'da 22 Temmuz'dan bu yana toplam 220 bin kişinin tahliye edildiği, ilk hasar tespitlerine göre 277 yapının yıkıldığı, yandığı veya zarar gördüğü bildirildi. Siviller arasında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda itfaiyecinin müdahale sırasında yaralandığı açıklandı. Yangınla mücadelede 2 bin 500'ün üzerinde itfaiyeci, bin 500 asker, polis ve jandarma ekipleri ile 18 hava aracı görev aldı. Fransa'nın talebi üzerine Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da devreye sokulurken, farklı Avrupa ülkelerinden gönderilen uçak ve helikopterler çalışmalara destek verdi.

Canadair filosu tartışma konusu oldu

Gironde yangını, Fransa'nın yaşlanan yangın söndürme uçağı filosu ile Macron'un 2022 yılında verdiği sözü yeniden gündeme taşıdı. Macron, Ekim 2022'de mevcut 12 yangın söndürme uçağının yenileneceğini, filoya 4 yeni uçak ekleneceğini ve toplam sayının görev süresinin sonuna kadar 16'ya çıkarılacağını açıklamıştı.

Fransa'nın halen ortalama yaşı yaklaşık 30 olan 12 Canadair CL-415 tipi yangın söndürme uçağı bulunuyor. Gironde yangını sırasında uçaklardan yalnızca 7'sinin kullanılabilir durumda olması, diğer 5 uçağın bakımda bulunması ve Avrupa ülkelerinden hava desteği istenmesi muhalefetin ve yerel yöneticilerin tepkisine yol açtı. Fransa'nın sipariş ettiği ilk 2 yeni DHC-515 tipi Canadair'in 2028'de teslim edilmesi beklenirken, haziran ayında sipariş edilen 2 ek uçağın ise 2032-2033 döneminde filoya katılması öngörülüyor. Böylece 4 yeni uçak sipariş edilmiş olmasına rağmen Macron'un 2022'de açıkladığı 2027 takviminin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Macron'un 2022'de filonun 2027'ye kadar 16 uçağa çıkarılacağını açıkladığı görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılırken, Jean-Luc Melenchon ve Ulusal Birlik Partisi mensubu siyasetçiler hükümeti verilen sözün yerine getirilmemesi ve uçak alımlarının gecikmesi üzerinden eleştirdi. Sosyal medya paylaşımlarında mevcut filonun bir bölümünün bakımda bulunmasına ve yeni uçakların en erken 2028'de teslim edilecek olmasına tepki gösterildi.

Macron ise Canadair üretim hattının uzun yıllar kapalı kaldığını belirterek, "2017'de artık Canadair üretilmiyordu. O dönemde 2, 4 veya 6 uçak tartışması yoktu, çünkü sıfır uçak üretiliyordu" dedi.

Fransa'nın 6 Avrupa ülkesiyle birlikte hareket ederek üretimin yeniden başlamasına katkı sağladığını savunan Macron, teslimat takviminin üretici firmanın kapasitesine bağlı olduğunu söyledi.

Fransa genelinde yangınlarla mücadele sürüyor

Gironde'daki büyük yangın, 22 Temmuz'da Bordeaux'nun batısındaki Saumos bölgesinde başladı. Aşırı kuraklık, yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, Le Porge, Ares ve Cap-Ferret çevresine yayılarak 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Gironde'un güneyindeki Landes bölgesinde 3 bin 600 hektarlık alanı etkileyen yangının ilerlemesi durdurulurken, Var, Korsika ve Hautes-Alpes bölgelerinde de yangınlarla mücadele edildi. Fransa genelinde yılbaşından bu yana 13 bin 550 yangın kaydedilirken, yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü.