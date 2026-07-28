Sıcaklıklar artıyor, birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin son hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde artış göstererek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, gece saatlerinde ise Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde yükselişini sürdürerek mevsim normalleri seviyesinde olacak. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Antalya'da sıcaklığın 41 dereceye, İzmir ve Muğla'da ise 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın 32 derece, Ankara'da 31 derece, Bursa'da ise 32 derece olması bekleniyor. Bursa'nın doğu kesimlerinde ise öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

Meteorolojik uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son değerlendirmede ülke genelinde herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığını da duyurdu. Buna karşın kuzey kesimlerde beklenen yerel sağanaklar ile kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların hava durumunu takip etmeleri tavsiye edildi.