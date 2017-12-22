Macron: İki devletli çözüme alternatif yok

22 Aralık 2017

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğini belirterek, “İki devletli çözüme alternatif yok” dedi.

Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elysee Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Macron, Abbas’a ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararını desteklemediğini söylediğini aktardı. Filistin’in Fransa’nın dostu olduğunu vurgulayan Macron, bölgede barışın sağlanması için diyaloğa devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yıl İsrail ve Filistin’i ziyaret edeceğini duyurarak, bölgede barışı sağlamak için Fransa ve Avrupa Birliği’nin elinden geleni yapacağını ifade etti.

Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, bu konuda acele bir karar almak istemediğini belirterek, “Bugün tek taraflı bir şekilde bu şartlarda Filistin’i ülke olarak tanımak etkili bir karar mı? Konuştuğumuz şu anda buna inanmıyorum” yanıtını verdi.

"Filistin devletini baskı altında olmadan tanıyacağız"

“ABD marjinalleşti. Şu anda aynısı yapmamaya çalışıyorum” diyen Macron, herkes ile görüştüğünü ve çalıştığını, Filistin’i devlet olarak tanıma kararını baskı altında almayacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da, ABD'nin Kudüs kararı sonrası tarafsızlığını yitirdiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeden gelecek herhangi bir barış planını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA