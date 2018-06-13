Macron'dan "İtalya" açıklaması

13 Haziran 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Mouchamps kentinde Fransa ile İtalya arasında gerginliğe neden olan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius ile ilgili açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili bazılarının yönettiği duygulara kapılmamak gerektiğini ifade eden Macron, ülkesinin İtalya ile örnek teşkil edecek şekilde bir yıldır el ele çalıştığı konularda güvence verdiğini söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün yaptığı açıklamada, Akdeniz'de kaderlerine terk edilen sığınmacıların bulunduğu geminin İtalya'nın sorumluluğunda olduğuna işaret ederek İspanya'nın gemiyi kabul etme kararını desteklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da sığınmacıları asla kaderlerine terk etmeyeceklerini söylemişti.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Fransa'nın Aquarius gemisi olayıyla ilgili ülkesine yönelttiği eleştirilere ilişkin, "Dayanışmayla ilgili kimseden bir şey öğrenecek değiliz. Tarihimiz, Fransız hükümet yetkilileri tarafından bu şekilde azarlanmayı hak etmiyor, umarım özür dilerler." ifadesini kullanmıştı.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada İtalya’nın davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirmişti. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadesine yer vermişti.

İtalya Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Fransa'ya "Fransa'dan Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamalar hayret verici ve gerçekten ne olduğuyla alakalı ciddi bir bilgi eksikliğinin göstergesi. İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez." yanıtı verilmişti.

Kaynak: AA