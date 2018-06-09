Macron'dan Trump'a tehdit: Gerekirse G6 olarak yola devam ederiz

09 Haziran 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran ile nükleer anlaşmadan çekilen ve yeni gümrük vergileri getirmeye çalışan ABD’yi G7’den kovmakla tehdit etti.

Dünya’nın en güçlü 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 Zirvesi Kanada’nın Quebec şehrinde dün başladı. İlk görüşmeler ABD Başkanı Donald Trump için çok zorlu geçti, G7 üyeleri birçok konuda Trump’ı politikalarından dolayı uyardı. Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden tartışan Macron ve Trump G7 zirvesindeki ilk görüşmede basın mensuplarına olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Trump mevkidaşı Macron için “Macron benim arkadaşım, en başından beri harika bir ilişkimiz var” dedi.

Fakat ilk toplantı sonrası Fransız Cumhurbaşkanı Macron Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, çelik ve alüminyuma ağır vergiler koyma kararının ardından sert açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın fikrini değiştirmekte zorlayamayacağını söyleyen kendilerini de başka liderlerin aldıkları kararlarından dolayı suçlayamayacaklarını belirtti. Macron, “Avrupa, ABD’nin çıkışlarına mahkûm olmamalıdır. Belki ABD Başkanı bugün uluslararası toplumda yalnız kalmayı dert etmiyordur. Ancak biz de gerekiyorsa sadece 6’lı olarak devam etmeyi dert etmiyoruz” dedi.

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Kaynak: İHA