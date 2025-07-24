Macron'un eşinin 'cinsiyet değiştirdiğini' iddia eden ABD'li fenomene 219 sayfalık dava!

Geçtiğimiz aylarda eşine tokat attığı iddiasıyla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında sosyal medyada 'cinsiyet değiştirdiğine' dair paylaşımlar gündem oldu.

İddiaları paylaşan Amerikalı sosyal medya fenomeni Candace Owens'a karşı hukuki süreç başlatıldı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Macron çifti, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu ve sonradan cinsiyet değiştirdiği yönündeki iddiaları sosyal medya platformlarında tekrar eden Owens hakkında Delaware Eyalet Mahkemesi'ne karalama davası açtı.

219 sayfalık dava dosyası bulunuyor

219 sayfalık dava dosyasında, Owens'ın dijital mecralarda yürüttüğü kampanya nedeniyle yasal suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Macron ailesinin avukatları, Owens, iddiaları çürüten güvenilir tüm kanıtları görmezden gelerek bu asılsız söylemleri yaymayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Owens'ın komplo teorisyenleriyle birlikte hareket ettiği ve bu iddiaları kendi platformlarında dillendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Avukatlar ayrıca Owens'ın kendisine yöneltilen 'iddiaları geri çekme' çağrısına, Macron çiftini alaya alarak ve onları kendi takipçi kitlesini büyütmek için malzeme yaparak yanıt verdiğini savundu.

Macron'un CIA tarafından cumhurbaşkanı yapıldığı iddiası

Candace Owens, programlarında Brigitte Macron'un sahte bir kimlikle cinsiyet değiştirdiğini ve Emmanuel Macron'un ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Fransa Cumhurbaşkanlığı görevine getirildiğini iddia etmişti.

Macron ve eşi arasında uçaktaki gerginlik

Macron'un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'la yaşadığı gergin anlar kameralara yansımıştı. Hanoi'de uçaktan iniş sırasında Brigitte Macron'un eşine tokat benzeri bir hareket yaptığı görülmüştü. Olayın sonrasında ise eşinin koluna girmemesi de dikkat çekmiş, aralarındaki gerginlik sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşananlar sonrasında program kaldığı yerden devam ederken, Macron görüntülerle ilgili 'abartıldığını' söyleyerek sadece şakalaştıklarını ifade etmişti.