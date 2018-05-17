Maersk de, ABD yaptırımı nedeniyle İran'a veda ediyor

17 Mayıs 2018

Danimarka merkezli dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koyması sonrası İran'daki faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Amerikalıların uygulayacakları yaptırımlar karşısında, eğer ABD'de de iş yapıyorsanız İran'da iş yapamazsınız. Zamanlama konusunda detay veremeyiz, ancak kesinlikle İran'daki faaliyetlerimizi durduracağız" denildi.

Fransız enerji şirketi Total de, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı nedeniyle İran'daki doğalgaz projesini sürdüremeyeceğini açıklamıştı. Total'le 4 milyar 200 milyon euroluk anlaşma, İran'ın nükleer anlaşma sonrası bir Batılı ülke ile imzaladığı ilk anlaşmaydı.

Total, İran'daki 4,2 milyar dolarlık doğalgaz projesini bitiriyor

Kaynak: Reuters