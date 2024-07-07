Mağazalara seçim önlemi: Vitrinler kara tahtalarla kapatıldı

Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turu öncesinde başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağaza vitrinlerinin tahta plakalarla kapatıldığı gözlendi. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapıldığı bildirilen uygulama ile bir çok mağaza, yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bir kez daha sandık başında olacak.

Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin 76'sı ilk tur oylamasında belli olurken bu milletvekillerinin 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu. Kalan 501 milletvekili ise yapılacak olan 2.tur oylamayla belirlenecek.

Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.