Mahkemeden Trump'a Beyaz Saray freni: Yasak kararı askıya alındı

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ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklayan kararına geçici olarak engel oldu. Mahkeme, üç medya kuruluşunun basın kartlarının derhal iade edilmesine hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump yönetimine karşı açtığı davada kararını açıkladı. Kelly, 18 Eylül'de getirilen yasağın anayasaya aykırı olabileceği değerlendirmesinde bulunarak, medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişiminin yeniden sağlanmasına karar verdi.

Basın kartları iade edilecek

Mahkeme kararı kapsamında Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico çalışanlarının basın kartlarını derhal iade etmesi gerekiyor. Yönetimin söz konusu yasağı 14 gün boyunca uygulamasının da önüne geçildi.

Yargıç Kelly, Trump yönetiminin erişim kısıtlamasının ulusal güvenlik gerekçesiyle getirildiğine yönelik savunmasını kabul etmedi.

Üç medya kuruluşu, erişimlerinin engellenmesinin ardından konuyu yargıya taşımış ve kararın ABD Anayasası'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişikliği ihlal ettiğini savunmuştu.

Trump üç medya kuruluşunu hedef almıştı

Trump, 18 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yasakladığını açıklamıştı. ABD Başkanı, söz konusu medya kuruluşlarını uzun süredir gerçeği yansıtmayan haberler yapmakla suçluyordu.

Kararın ardından üç kuruluşun gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişleri engellenmiş ve basın kartları iptal edilmişti. CNN, MS NOW ve Politico ise pazartesi günü Washington'daki federal mahkemeye başvurarak erişim haklarının yeniden sağlanmasını talep etmişti.

Dava sürecinde Trump yönetimi, Beyaz Saray'a erişimin bir hak değil ayrıcalık olduğunu ve kısıtlamada ulusal güvenlik kaygılarının da etkili olduğunu savundu.

Mahkemenin son kararıyla üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişimi dava süreci devam ederken geçici olarak yeniden sağlanmış oldu.