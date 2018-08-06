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"Mali kurala uyum İtalya'nın önceliği değil"

İtalya Başbakan Yardımcısı, "Mali kurala uyum İtalya'nın önceliği değil, bizim önceliğimiz vatandaşlarımız ve onların ihtiyaçları" dedi.

Mali kurala uyum İtalya'nın önceliği değil
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve 5 Yıldız Hareketi Lideri Liugi Di Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) mali kuralına uyumun İtalya'nın yeni hükümetinin önceliği olmadığını, ancak reform ajandasına zarar vermemeleri halinde bu kurallara uymaya çalışacaklarını söyledi.

RAI televizyonuna konuşan Di Maior, "Bizim önceliğimiz vatandaşlarımız ve onların ihtiyaçları" dedi.

Son dakika Liugi Di Maio 5 yıldız hareketi italya

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