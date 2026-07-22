Manila'da kritik zirve: Lavrov ile Rubio yarın görüşecek

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşme ihtimaline ilişkin, "Görüşme konusunda mutabık kaldık. Dün Rubio ile ayaküstü konuştuk. Görüşme yarın gerçekleşecek. Görüşmeyle ilgili izlenimlerimizi aktarma imkanı bulacağımızı umuyorum. Görüşme faydalı olacak." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiğini anımsatan Lavrov, bu zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uzlaşıların sağlandığına dikkati çekti.

Lavrov, "Amerikan meslektaşlarımızın, Anchorage’deki tekliflerinden henüz vazgeçmediklerinden hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.