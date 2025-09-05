Mark Zuckerberg isyan etti, Facebook'a dava açtı!

Facebook'un kurucusuyla aynı adı taşıyan ABD'li bir avukat, sosyal medya devi Meta'ya dava açtı. İflas hukuku alanında çalışan Mark S. Zuckerberg, platformdaki hesabının son sekiz yılda beş kez haksız yere askıya alındığını ve bu durumun kendisine on binlerce dolarlık iş kaybına yol açtığını ileri sürüyor.

Finansal zarara yol açtı

Indiana eyaletinde 38 yıldır avukatlık yapan Zuckerberg, Meta tarafından sürekli olarak "ünlü birini taklit etmekle" suçlandığını belirtti. Dava dilekçesinde, hesabının Mayıs ayında son kez kapatıldığı ve ancak yasal süreç başlatıldıktan sonra tekrar aktif hale getirildiği ifade edildi. Bu durumun, avukatın iş süreçlerini ciddi şekilde aksattığı ve finansal zarara yol açtığı belirtiliyor.

Avukat Zuckerberg, Indianapolis'teki WTHR-TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu komik değil," dedi ve platformda yayınlanması gereken ancak haksız yere kaldırılan reklamlar için ödediği 11 bin dolar nedeniyle, "Paramı aldıklarında hiç komik olmuyor," ifadelerini kullandı. Reklam harcamalarıyla ilgili yaşadığı mağduriyeti bir benzetmeyle anlatan Zuckerberg, "Bu, otoyol kenarında bir reklam panosu satın alıp parasını ödemeniz ve ardından birilerinin gelip üzerini kocaman bir örtüyle kapatmasına benziyor. Paranızın karşılığını alamıyorsunuz" dedi.

Kimliğini ispatlamak kimlik ve kredi kartlarını sundu

Yerel medyaya paylaştığı e-postalara göre, Facebook kendisini "gerçek ismini kullanmamakla" suçladı. Kimliğini ispatlamak için fotoğraflı kimlik, kredi kartları ve yüzünün birçok fotoğrafını sunan Zuckerberg, isim karışıklığına açıklık getirerek, "Ben Mark Steven'ım. O ise Mark Elliot" diye konuştu.

Dava açılmasının ardından açıklama yapan Meta, hatayı kabul etti. Şirket, "Mark Zuckerberg'in hesabının hatalı şekilde devre dışı bırakıldığını tespit ettikten sonra hesabı yeniden aktif hale getirdik" ifadelerine yer verdi. Meta ayrıca, "Bay Zuckerberg'in bu süreçte gösterdiği sabrı takdir ediyoruz ve bunun tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Uzman avukat bir internet sitesi kurdu

İflas davaları konusunda uzman olan avukat, isminden kaynaklanan benzer karışıklıkları takip etmek için bir internet sitesi kurdu. Bu sitede, daha önce Washington eyaletinin kendisini yanlışlıkla suistimal davasına taraf gösterdiği gibi yaşadığı diğer komik ve zor durumları da paylaşıyor.