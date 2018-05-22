Marks&Spencer, 100'den fazla mağaza kapatacak
Marks&Spencer, 2022'ye kadar 100 mağazasını kapatacağını açıkladı.
İngiliz perakende şirketi Marks&Spencer, önümüzdeki dört yıl içerisinde giyim alanında hizmet veren 100 mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı.
Euronews'in aktardığı habere göre şirket, halihazırda 21 mağazanın kapandığını, bir sonraki aşamada kapatılacak 14 mağazanın yerlerinin ise belirlendiğini bildirdi.
Marks&Spencer'ın söz konusu kararı, kasım 2016'da başlayan yenilenme sürecinin bir parçası. Daha önce 900 çalışanın işine son veren firma, bir sonraki aşamada en az 600 çalışanı daha işten çıkaracak.
Marks&Spencer'ın, uzun vadede giyim sektöründeki varlığını küçülterek gıda sektörüne ağırlık vermeyi planladığı biliniyor.
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